Crollo a Nocera Superiore, due auto travolte dai mattoni

Un boato e poi il crollo. Mattoni su mattoni che hanno distrutto un’automobile tra le lacrime della proprietaria. Danneggiata in misura minore un'altra vettura. È successo all’alba di oggi in via San Clemente a Nocera Superiore a pochi passi dalla scuola Settembrini. Un vecchio edificio, da tempo abbandonato, è crollato per le infiltrazioni di acqua dopo le abbondanti piogge delle ultime ore.

