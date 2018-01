Crollo al Baia Hotel, condannato il sindaco di Vietri: ora rischia la legge Severino

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 06:29 - Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALERNO - Condannato il sindaco di Vietri Francesco Benincasa per la frana del costone roccioso dell’Hotel Baia venuto giù il 12 maggio del 2009. La sentenza che ribalta il verdetto emesso in primo grado quando il primo cittadino fu l’unico ad essere assolto tra gli imputati, è stata emessa ieri dai giudici della Corte d’appello del tribunale di Salerno che hanno così accolto il ricorso della Procura che, contro quella assoluzione, aveva fatto appello chiedendo che anche il sindaco, finito nel mirino della Procura con l’accusa di aver revocato troppo in fretta l’ordinanza adottata all’indomani della frana dal commissario straordinario, consentendo così la riapertura parziale dello stabilimento balneare, pagasse per le sue responsabilità. Sul capo del primo cittadino, condannato ad otto mesi di reclusione con pena sospesa, pende ora la scure della legge Severino che prevede la sospensione degli amministratori pubblici in seguito ad una sentenza di condanna.Sconto di pena, invece, per gli altri imputati condannati tutti nel marzo 2015 dai giudici della seconda sezione penale all’esito del processo di primo grado. Pena sospesa per l’imprenditore Francesco Soglia condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi di reclusione in qualità di legale rappresentante della società che gestiva la struttura ricettiva e proprietario del costone roccioso denominato “Rocce rosse” e che ha ora incassato un anno e dieci mesi; otto mesi la pena inflitta ad Olindo Domenico Manzione, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Vietri; stessa pena per il consulente tecnico Giovanni Rea di Pomigliano D’Arco e per i colleghi Vincenzo Bove di Pagani e Nanni Remigio di Sanza, tutti accusati di avere attestato l’esecuzione di opere di bonifica e messa in sicurezza che avrebbero messo il costone al riparo da cedimenti e che secondo le indagini erano invece insufficienti.