Sabato 12 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Alle 10 di ieri, in piazza della Repubblica a Eboli, esplode la rabbia dei genitori: «Abbiamo appreso la notizia del crollo a scuola su WhatsApp - afferma Carlo Lettieri- ho visto il messaggio per caso. Siamo stati avvisati da una mamma che è rappresentante di istituto. Nessun dirigente, nessun insegnante ci ha raccontato del crollo».Anche Marilena Manna aveva il figlio nella classe dove è caduto il solaio: «Credo che l’amministrazione comunale debba spendere i soldi prima per le scuole e poi per altre cose. Mio figlio era in quella classe, si è trovato una sbarra di ferro a pochi metri dal volto ed è ancora spaventato». Arturo Forlano ha invitato i genitori a pregare per i tre bambini ricoverati in ospedale. Verso le 11, dal reparto di pediatria di Battipaglia, è arrivata la notizia che i tre alunni erano solo spaventati: «Nessun bambino è ferito» hanno ribadito i medici. Noemi La Rocca, nel vedere le foto del crollo, è sbottata: «Altro che calcinacci come dice qualche politico, a me sembra un crollo più pericoloso. Solo per un caso fortuito non si è trovato nessun bambino sotto le macerie». Davanti al portone della scuola Giudice il dibattito si è infervorato mentre un giovane carpentiere depositava quattro secchi pieni di pietre e di intonaco all’interno di un furgone.