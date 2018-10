CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici anni di pena. È la richeista della procura di Salerno, per nove dei dieci imputati nel processo per la morte di Carmine Abate il cuoco del ristorante Zaccaria che il 2 gennaio del 2010, ben otto anni fa, perse la vita nel crollo del costone roccioso che investì il locale ad Atrani. Il pm ha chiesto l 'assoluzione per Nicola Nocera, responsabile area tecnica Anas.A rispondere di crollo colposo e omicidio colposo sono Andrea Barbaro, proprietario del tratto di costone roccioso interessato al cedimento per il quale sono stati chiesti due anni e sei mesi; Domenico Guida, direttore dei lavori per l'autorità di bacino Destra Sele: un anno e otto mesi; Gerardo Lombardi, responsabile del procedimento e relatore per le frane nel gruppo di supporto nominato dall'autorità di bacino Destra Sele: un anno e quattro mesi; Giovanni Polloni, tecnico geologo abilitato dalla società Acquater a sottoscrivere il piano di stralcio per l'assetto idrogeologico Destra Sele: due anni; Vincenzo Trassari, l'ingegnere per il coordinamento tecnico di progetto e rischio frane: un anno e quattro mesi; Lorenzo Rocchetti, responsabile del progetto per la società Aquater: un anno e due mesi; Crescenzo Minotta, geologo in servizio al Destra Sele: un anno; Pinto Zaccaria e Annamaria Staiano, amministratori della società «Cantina del Nostromo» che gestiva il ristorante: rispettivamente due anni e quattro mesi e un anno e sei mesi. Nel collegio difensivo Angela Cisale, Felice Lentini e Carlo Di Ruocco.