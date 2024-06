Era il 1999 quando fu eletto per la prima volta sindaco, un incarico che allora ricoprì per dieci anni, per altri tre fu vice. Da oggi torna ad indossare la fascia tricolore con gli stessi obiettivi di allora, amministrare per il bene di Cuccaro Vetere e dell’intero Cilento. Simone Valiante e la sua lista, unica candidata per il voto di giugno, comporranno il nuovo consiglio comunale. In corsa per la carica di consiglieri erano in dieci, tanti quanti i posti disponibili in aula, alcuni destinati alla minoranza.

APPROFONDIMENTI Europee 2024, M5S sorride Amministrative, Candida e Taurasi

Europee 2024, a Caserta regna l'astensionismo

Siccome questa volta non c’è, ad occuparli sarà l’intera squadra che ha sostenuto Valiante, in gran parte della maggioranza uscente, compreso il sindaco uscente Aldo Luogo: «Sono davvero contento - dice - che Simone abbia accettato la mia proposta di candidarsi. Le sue competenze e il suo curriculum politico saranno utili non solo alla nostra comunità ma all’intero comprensorio».

Oltre a Luongo si accomoderanno in consiglio comunale: Cristian Bortone, Giuseppe Di Spirito, Aldo Lombardi, Mariagrazia Libardi, Donato Gatto, Antonio Merola, Francesco Lombardi, Carmine Autunno e Giovanni Lombardi. Qui è molto forte il ricordo di Antonio Valiante, che come il figlio iniziò la sua carriera politica dal palazzo municipale del piccolo comune interno del Cilento, dove ha sempre vissuto, anche quando ricoprì la carica di vice presidente della regione Campania. Per Cuccaro, l’elezione di Simone è la giusta congiunzione tra il passato e il presente.

Sindaco per la terza volta, cosa prova?

«Una sensazione piacevole. Sono stato consigliere provinciale e parlamentare, ma come ho sempre detto, la carica di primo cittadino è quella più entusiasmante. Sono davvero felice di iniziare la mia seconda vita personale e politica, tra qualche giorno compirò cinquant’anni, dal palazzo municipale del mio paese. Lo stesso luogo in cui tutto iniziò venticinque anni fa: ringrazio i cittadini e la mia squadra per avermi dato l’opportunità di tornare ad occuparmi di Cuccaro e indirettamente del territorio».

Cosa prevede la sua agenda per il prossimi giorni?

«Ho già due impegni, uno per il comune l’altro per il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Martedì terrò un incontro con i tecnici del progetto, già finanziato, che prevede la demolizione e la ricostruzione della scuola primaria comunale. Intendo verificare se c’è la possibilità di realizzare, all’interno del nuovo edificio, uno spazio di coworking. L’obiettivo è creare un hub attraverso il quale i professionisti del territorio possano incontrarsi e confrontarsi. La seconda cosa che farò, invierò, a metà settimana, una lettera a tutti i sindaci del Parco».

Per dir loro cosa?

«Di tornare a fare politica. Abbiamo l’urgente bisogno di iniziare a parlare tra noi, a confrontarci costantemente sui problemi. Il protagonismo vero lo dobbiamo ricostruire, a mio avviso, dando una funzione politica all’assemblea più rappresentativa dell’area a sud di Salerno, che è la comunità del Parco. A sostegno di questa tesi proporrò, nella lettera, l’istituzione di un ufficio di presidenza, di cui dovranno far parte il presidente e due suoi vice, uno rappresentativo delle minoranze, e quattro commissioni tematiche: sanità, infrastrutture, attività produttive e politiche ambientali. Una proposta che spero possa essere discussa prima dell’imminente elezione del presidente».

Il primo a complimentarsi con lei per l’elezione?

«Antonio Decaro. Mi ha telefonato mezz’ora prima che raggiungessi il quorum. L’ho sostenuto alle Europee e sarà il mio punto di riferimento nazionale».