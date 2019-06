Venerdì 21 Giugno 2019, 12:09

ROCCAPIEMONTE. E' stato individuato grazie ad un video l'uomo che alla guida della sua Fiat multipla, lo scorso lunedì pomeriggio, aveva abbandonato un cane al confine tra Roccapiemonte e Castel San Giorgio. L'uomo era alla guida del veicolo, che aveva poi fermato d'improvviso lungo il ciglio della strada. Dall'auto - come si vede dalle immagini - era poi scesa una donna, che aveva lasciato l'animale per poi fare subito ritorno al suo posto. Quel tratto di strada viene percorso anche da mezzi pesanti, dunque pericoloso per il cucciolo. La scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza appartenente ad un'abitazione privata. Il video è stato poi diffuso dall'associazione di Roccapiemonte, "Dalle zampe al cuore", che si è attivata per rintracciare il cane e metterlo in salvo, mentre vagava per strada. Dal video si riesce anche a vedere il momento in cui il cucciolo tenta di tornare verso la macchina, dopo l'abbandono. A salvarlo è stato una donna, che lo ha poi consegnato all'associazione. La circostanza si è registrata intorno alle 16 di lunedì scorso. L'associazione, dopo aver diffuso il video, ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Tanta la rabbia e la commozione che le immagini hanno provocato nella comunità di Rocca. Ora l'obiettivo è spingere la procura di Nocera Inferiore ad avviare una formale inchiesta.