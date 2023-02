Torna oggi la festa più romantica dell'anno: San Valentino. E anche nel territorio salernitano i borghi indossano il rosso fuoco dell'amore con percorsi per gli innamorati e grandi cuori svettanti. A Vietri sul Mare si rinnova «Vietri In Love», il contest con luci e decorazioni a far da sfondo ai selfie delle coppie davanti alle installazioni che celebrano l'amore. In palio una cena per due. Un cuore luminoso anche a Cetara con la Torre Vicereale a far da cornice ai baci degli innamorati. Per l'occasione chiunque utilizzi gli hashtag #baciamialmare e #baciamiacetara e geolocalizzi Cetara nelle stories, video, foto, verrà ricondiviso sulle pagine dedicate. A Ravello nella sala Frau dalle 17 si canterà con il «Karaoke di San Valentino» mentre i portici di Cava de' Tirreni si illumineranno di rosso. Cava sarà «Night of Love», una città romantica dove passeggiare ascoltando le canzoni d'amore e rivivere un momento di passione da immortalare in uno scatto d'autore. Nel giardino del complesso di San Giovanni ci saranno le Cabine del Bacio; la fontana dei Delfini verrà decorata a tema e Minnie e Topolino sfileranno lungo il corso.

San Valentino Torio diventerà la «Capitale dell'amore». E qui, tra gli addobbi dedicati all'amore, entrerà nel vivo la kermesse «Saint Valentine in Love». La banda Città di Sarno sfilerà dalle 9 per il paese mentre alle 18 si aprirà il percorso gastronomico in via degli Innamorati tra piazza Santa Croce e via Pietrangelo Frigenti. Verrà quindi conferito il premio «Cuore d'Aliante» al colonnello Biagio Chiariello ed alle 19 seguirà nell'atrio di palazzo Formosa una serata di beneficenza in memoria del presidente dell'associazione «Cuore d'Aliante». Dalle 20 i gruppi folkloristici canteranno tra le strade poi in piazza Santa Croce si danzerà con «Time dream music» e ci sarà intrattenimento in via Casa Mura con Giovanni Gallo; successivamente il sindaco Michele Strianese affiderà la città al patrono. L'arte sarà protagonista, nell'aula consiliare del comune, della mostra di Luigi Pappacena dal titolo «A modo suo». Impreziosiranno la serata il balcone dell'amore e la traslazione della statua di San Valentino in piazza Spera. Seguirà il flash mob dei giovani ed il lancio dei palloncini. Si potrà partecipare alla lotteria dell'amore ed assaggiare la «Purpetta e Pastenaca», la tipica polpetta di carote di San Valentino Torio. Nel Cilento, Agropoli e Trentinara si trasformeranno nei «Borghi dell'amore» per un San Valentino indimenticabile in cui accoglieranno gli innamorati regalando loro momenti memorabili. Sono infatti numerose le iniziative per invogliare le coppie a visitare le due cittadine. Ad Agropoli oggi non mancherà la «Caccia al tesoro» nel borgo antico mentre a Trentinara ci sarà «Divino Amore» nella via dell'Amore.

L'amore sarà protagonista anche nei musei, a partire da Paestum con i suoi percorsi erotici e da Velia, città di incontri. Alle Grotte di Pertosa-Auletta, al Museo del Suolo e al Museo Speleo Archeologico per San Valentino ogni coppia varrà la formula «Paghi uno, entri in due». Per tutta la «Settimana dell'Amore» fino al 19 febbraio, ogni coppia che prenoterà, pagherà un solo biglietto anziché due. Sconti anche al Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi, dove si pagherà un unico ingresso. L'iniziativa «Quanto amore c'è» coinvolgerà invece Pontecagnano Faiano con installazioni artistiche lungo le strade, clou «Un Amore di Museo». Il Museo degli Etruschi di frontiera sarà al centro di un concorso a premi: in palio 4 ticket di Campania Arte Card, basta conservare il biglietto per partecipare. Infine un messaggio di dolcezza arriverà al cuore con piccole opere d'arte in porcellana fredda. Un'artigiana di Salerno, Lena Autorino, in arte Luccy, ha creato cuore tenero, una minuscola bambolina, dedicata a chi si vuol bene, per ricordare che l'amore è dono di Dio.