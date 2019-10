Soffre di distrofia muscolare, ma a causa dell’esaurimento del tetto di spesa assegnato al centro riabilitativo dove è assistito è ora senza le terapie di cui necessita. I genitori, così, presentano ricorso al tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo al giudice che ordini al responsabile di settore del distretto sanitario il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione delle cure. Andrea (nome di fantasia) è un diciassettenne costretto su una carrozzina da una grave forma di distrofia muscolare. Non deambula e ha perso gran parte delle proprie autonomie. I medici dell’Asl gli hanno assegnato una terapia che deve fare per cinque giorni a settimana. L’ha cominciata poco tempo fa, con il monitoraggio continuo della capacità vitale polmonare sulla funzionalità cardiopolmonare, con parametri - per fortuna - ancora non compromessi. In poco tempo ha già ottenuto dei risultati. Ora, ad esempio, respira meglio. Ma la terapia è stata interrotta, per cui Andrea rischia di perdere ciò che ha acquisito in poche settimane. I medici sostengono che la drastica interruzione della riabilitazione possa comportare la compromissione dell’intero percorso di cura, con ricadute sull’integrità, oltre che fisica, psicologica del ragazzo e della sua famiglia. Per questo motivo la madre, la scorsa settimana, è scesa anche in piazza, insieme alle altre, per chiedere che non vengano sospese le cure per i loro piccoli: al blocco dei rinnovi delle terapie a ottobre, per sei si bloccheranno a novembre, per le altre a dicembre tra la prima e la seconda decade e solo cinque arriveranno alla terza decade. © RIPRODUZIONE RISERVATA