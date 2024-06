Nella lunga notte dello spoglio elettorale c’è stato un momento in cui Gennaro D’Acunzi pensava di avercela fatta al primo turno. Il suo nome era quello più letto da due presidenti di seggio in zona Porta Romana e Pecorari. Poi il recupero di Enrico Bisogno che ha ridotto le distanze. Gli elettori di Nocera Superiore torneranno alle urne il 22 e 23 giugno per scegliere il loro sindaco, uomo contro uomo, senza il supporto dei candidati al consiglio comunale. D’Acunzi arriva alla sfida finale forte del 47,32, percentuale che tradotta in voti vuol dire quota 6.962. Bisogno si è fermato al 34,12 per cento, 5.021 preferenze. Tra i due contendenti c’è un distacco di 1.941 voti.

«È evidente - dice D'Acunzi - che sette elettori su dieci hanno espresso una forte volontà di cambiamento. Per questa seconda fase di campagna elettorale continueremo con la linea di chiarezza che ha caratterizzato il nostro lavoro. Abbiamo dedicato molto tempo all’ascolto raccogliendo le istanze dei cittadini. La nostra proposta, che riteniamo la migliore in campo, l’avevamo presentata ben prima della presentazione delle liste. Ora la partita è diversa, in campo ci sono due persone che hanno una visione ben diversa della città». «Il dato elettorale - replica Bisogno - dimostra il grande recupero che abbiamo fatto nell’ultimo mese rispetto a chi, invece, è partito a gennaio, correndo da solo in pista. Il tutto anche a dispetto di una settimana di stop forzato della nostra campagna elettorale dovuto all’iniziale esclusione di tutte le liste a sostegno della mia candidatura. È una rimonta frutto del grande lavoro svolto dalla mia squadra, alla quale voglio rivolgere il mio più grande ringraziamento.

Ora al lavoro per affrontare i prossimi 15 giorni». Gaetano Montalbano ha racimolato 1.623 schede per un percentuale dell’11,03 per cento. Ultimo in graduatoria è Rosario Danisi, 7,53 per cento, 1.108 i voti, un risultato deludente che ha compromesso il quorum per far scattare il seggio. Come per le europee, anche per le amministrative c’è stato un elevato astensionismo. Su 20.275 aventi diritto, solo in 15.139 hanno deciso di recarsi alle urne segnando un –4 per cento rispetto alle elezioni amministrative del 2019. Oltre al dato delle schede nulle, ne sono state contate 289, fa riflettere quello maturato per le schede bianche, ne sono rimaste immacolate 136. Il più votato in assoluto è stato Teo Galante Oliva, 31 anni, lista Ci Siamo al fianco di D’Acunzi, con 569 voti. «Grande risultato - ha detto - che è andato oltre le nostre aspettative e che mi rende orgoglioso perché è stato un lavoro di squadra frutto di un impegno di anni e non di un'improvvisazione da campagna elettorale. Ora impegno e responsabilità per il nostro territorio».

Nella coalizione di Bisogno il maggior numero di voti, 382, è andato a Carmine Amato a capo della pattuglia ufficiale di Fratelli d’Italia inserita nella lista La nostra terra.