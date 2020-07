Chiude al pubblico il bene confiscato alla camorra nel 2008 in via Satriano, adibito a parcheggio pubblico a pagamento h24. A due anni dal cambio di destinazione d’uso dell’area, il progetto non decolla. È questo in sintesi quanto deciso dall’amministrazione Ferraioli, dopo che l’area è stata giudicata antieconomica dall’Angri Eco Servizi, alla quale a maggio del 2018 è stata affidata la gestione della sosta a pagamento nell’area. Una decisione quella di adibire a parcheggio l’area confiscata ai clan, che due anni fa fu proposta dall’ex assessore al patrimonio Caterina Barba. In quella circostanza furono previsti anche due posti per bus turistici. L’area parcheggio negli intenti avrebbe dovuto snellire il traffico lungo l’asse via Satriano-località Parco Amore, a causa della presenza di locali e attività commerciali. Proprio in località Parco Amore accade spesso, che si continuino a sottrarre posti auto ai residenti, occupando entrambi i lati della carreggiata e creando intralcio alla viabilità. A complicare una situazione già critica, sulla quale più volte i residenti hanno acceso i riflettori, ma senza esito, si aggiunge l’andirivieni incontrollato dei tir che si dirigono verso Sant’Antonio Abate nonostante insistano due divieti di transito; uno in corrispondenza di via Satriano e l’altro della traversa Amore.

