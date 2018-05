Da Castellabate a Torino: la storia vera di un'avvocatessa cilentana diventa un romanzo

Sabato 19 Maggio 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 14:35

Un terribile incidente stradale nel 2005 ha messo a dura prova la sua vita. Ma lei, dopo essere stata anche in coma, non si è arresa, lottando come una leonessa e tornando a vivere una vita “normale”. Dopo più di dieci anni la sua storia, quella di Angelica Amato, avvocatessa di Santa Maria di Castellabate, è diventata un libro, che è stato presentato anche in occasione dell’edizione 2018 del Salone del Libro di Torino. «Niente è sicuro, ma tutto è possibile nella vita. L’importante è non arrendersi mai» dice Angelica, mentre presenta il libro “Dario di una parentesi:l’ossessione”, edito dalla BookSprint Edizioni. Si tratta di un romanzo molto toccante e coinvolgente che prende spunto dalle vicende personali dell’autrice per raccontare come la volontà, la tenacia, la voglia di non arrendersi possono ridare “luce” alla vita di una persona anche dopo un violento trauma. La protagonista della storia si Francesca Angeli ed è una giovane professionista con tutta la vita davanti, ma un brutto incidente le porta via il futuro che sperava di raggiungere come moglie e come avvocato. Dopo il risveglio dal coma, non può più muoversi come prima e, nonostante le lunghe terapie e le operazioni, arriva a camminare ma sempre col supporto di un bastone; inoltre, dopo segni di insofferenza da parte del marito, in poco tempo il matrimonio giunge ad un punto di non ritorno. Ce la farà Francesca ad affrontare le sue battaglie quotidiane?«Ho preso spunto dalla mia vicenda – spiega l’autrice – per raccontare come nella vita non bisogna mai arrendersi e combattere anche quando tutto sembra buio» Del resto, sin da subito, il testo appare molto coinvolgente al livello emotivo, dal momento che ciò che avviene alla protagonista potrebbe accadere a chiunque. Il dolore, ma anche la voglia di ricominciare, sono messaggi immediati e che andranno dritti nel cuore del lettore, il quale partecipa ai passi avanti della protagonista così come ai suoi crolli, gioisce per ogni suo miglioramento e si rattrista ad ogni crisi che la colpisce. Lo stesso volume è stato decretato vincitore sul web del concorso “Vota il tuo libro preferito” con quasi 1500 voti. «Ho iniziato a scrivere come terapia per migliorare la mobilità agli arti superiori – conclude Angelica – ed è diventata una passione. Spero che questa storia sia da esempio affinché anche quando immaginiamo che non c’è una via di uscita nelle cose, con grande coraggio e spirito di rivalsa possiamo ritornare a vivere».