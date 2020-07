Dà in escandescenza ed aggredisce i carabinieri che tentano di fermarlo. Il fatto è accaduto nella periferia di Lavorate a Sarno, dove l’uomo, un 38enne del posto, in forte stato di agitazione, probabilmente in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti ha iniziato ad inveire contro i genitori. Proprio quest’ultimi hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118.



Giunti sul posto, medici ed infermieri hanno richiesto a loro volta il supporto dei carabinieri della locale stazione per procedete ad un trattamento sanitario obbligatorio.



Arrivati nell’abitazione, i militari sono stati aggrediti dall’uomo con calci e pugni.



Bloccato e fermato, è stato condotto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Al nosocomio anche i militari.

Giudicato per direttissima, e rigettata la richiesta di arresto, il 38enne è in stato di libertà © RIPRODUZIONE RISERVATA