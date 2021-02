Affronteranno il processo due napoletani, A.C. e C.B. , ladri specialisti di apecar, imputati in concorso con l'accusa di duplice furto aggravato. I fatti risalgono ad agosto e settembre 2016, con la stessa tecnica utilizzata a danno dei proprietari dei due mezzi a San Marzano sul Sarno e Sant'Egidio del Monte Albino. Il primo episodio registrò l'azione dei due, a bordo di una Fiat Punto, ad attendere con il primo alla guida a fare da palo, mentre il secondo scendeva al volo per impossessarsi del motoveicolo marca Piaggio, parcheggiato sulla strada a Sant'Egidio.

Il secondo episodio avveniva da parte degli stessi due imputati nel periodo immediatamente successivo, con i due sempre in concorso tra loro a consumare il colpo a bordo di un'altra auto "di servizio", in questo caso una Ford C-Max, guidata da uno dei due. Anche in questo caso i ruoli erano svolti in maniera analoga, con esecuzione e attesa, per sottrarre ancora una volta un altro apecar della Piaggio, bersaglio preferito della coppia e delle loro azioni criminali. Le indagini furono condotte dai carabinieri di Nocera Inferiore. Per entrambi, la Procura che coordina le indagini, ha chiesto e ottenuto il processo per entrambi. Uno dei due, A.C. , risulta già recidivo in tal senso, avendo nei suoi trascorsi diversi furti di Apecar nell'Agro nocerino, con contestuale condanna inflitta dal tribunale. Ora, un nuovo procedimento, questa volta in compagnia del complice. I colpi consumati in passato avevano riguardato i comuni di San Valentino Torio e Cava de' Tirreni.

