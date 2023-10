Pontecagnano Faiano, lacrime ed applausi per Marzia Capezzuti ai funerali che si sono svolti nel Milanese

Ha finalmente avuto una degna sepoltura Marzia Capezzuti, la giovane ragazza di Milano massacrata di botte, seviziata ed uccisa a Pontecagnano Faiano da quella che credeva essere la sua nuova famiglia: la sorella e i parenti del suo ex fidanzato morto. Il corpo è stato trasferito da Salerno a Milano dove si sono tenuti, in un clima di forte commozione, i funerali presso la chiesa Santa Lucia a Quarto Oggiaro. Marzia è tornata a casa nella sua bara bianca, accolta tra lacrime ed applausi. Il padre Ciro ha raccontato di averla sognata: era bella e in salute. Gli avrebbe detto: «papà, ora sto bene». Una storia terribile la sua, in un contesto sociale degradato. Per mesi i carabinieri l'hanno cercata: è stato poi uno degli indagati nell'inchiesta, un ragazzo di oggi 16 anni, a confidare alla sorella Annamaria (teste chiave dell'indagine) le modalità con le quali era stata ammazzata e il lòuogo dove era stato lasciato il suo cadavere, in un casolare di Faiano, abbandonato tra i rifiuti. L'esito dell'autopsia è agghiacciante: Marzia è morta per forti pressioni sull’osso ioide, quindi per strozzamento, ma aveva lesioni alla colonna vertebrale e alla cassa toracica risalenti almeno a quattro mesi prima della morte. È stata anche confermata l’estirpazione dei denti in maniera violenta e la morte è stata accertata alla primavera del 2022 . Insomma, la ragazza ha sofferto ed anche parecchio.

Per il suo omicidio, ricordiamo, sono indagati Barbara Vacchiano, ex cognata di Marzia, il marito Damiano Noschese e il loro figlio all'epoca die fatit quindicenne.