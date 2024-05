Sono state consegnate stamattina nelle mani dell'ambasciatore tedesco in Italia, Hans - Dieter Lucas, le piastrine dei due soldati dell'Asse ritrovati dall'Associazione Salerno 1943 nel novembre del 2022. I resti dei due militari tedeschi hanno, quindi, lasciato il cimitero di Salerno per essere sepolti, insieme agli altri commilitoni, nel cimitero militare di Cassino sotto una lapide muta. Si apre una nuova fase di studio e ricerche per l'identificazione dei soldati ed alla ricostruzione delle loro storie. Da una breve analisi, il Volksbund ha riscontrato che le matricole non appartengono a nessun disperso presente nell'archivio telematico.

APPROFONDIMENTI Salerno, il Ruggi esporta in Cina una nuoca tecnica di radioterapia Baronissi, pasticche di ecstasy e altre droghe in casa: 32enne finisce agli arresti domiciliari Nocera Superiore elezioni comunali 2024: per Bisogno c'è il ricorso al Tar

Si procederà, pertanto, attraverso una ricerca archivistica de visu. L'incontro con l'ambasciatore si è tenuto nel Sacrario militare di Cassino, a margine dell'evento organizzato dal Volksbund per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della battaglia, durante la quale l'Associazione è stata ringraziata per la collaborazione di lunga data con le Autorità tedesche.