Mercoledì 7 Agosto 2019, 16:47

Dall'ospedale di Sarno all'ospedale di Eboli per un sospetto tumore ai polmoni, ma dagli accertamenti viene fuori una stranezza. Un nocciolo di ciliegia ingerito e finito in un polmone. E' la strana vicenda di un 60enne dell'Agro, arrivato all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno lamentando dolori e spasmi. Immediato il trasferimento per ulteriori accertamenti al nosocomio Maria Santissima Addolorata di Eboli.Sottoposto a broncoscopia per un sospetto cancro al polmone, i risultati hanno evidenziato evidenziato la presenza di un corpo estraneo probabile causa di un versamento pleurico. Il 60 enne è stato operato d’urgenza dall’equipe medica guidata dal dottor Damiano Capaccio. Solo all'atto della rimozione si è scoperto fosse un nocciolo di ciliegia.