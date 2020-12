Da Vallo della Lucania a Matera per commettere i furti. La coppia é stata identificata. Per l’uomo di 45 anni sono scavate le manette si trova agli arresti domiciliari, per la compagna 36 enne e scatta la denuncia. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Matera su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Matera per i reati commessi a Pomarico.

I fatti contestati ai due soggetti, risalgono al 13 gennaio 2020, giorno in cui i due si erano recati a Pomarico e, nei pressi del cimitero, avevano commesso un furto su autovettura. Infatti mentre la complice attendeva in macchina, fungendo da “palo”, in modo da poter avvisare il compagno in caso di qualche problema, il 45enne, dopo aver forzato lo sportello di un’autovettura parcheggiata, rubando una borsa contenente una cospicua somma di denaro, nonché documenti e carte di pagamento.

Dopo il furto i due avevano prelevato 1500 euro presso lo sportello ATM di una banca del posto.

I Carabinieri del Comando Stazione di Pomarico, dopo aver ricevuto la denuncia da parte della vittima del furto, sono intervenuti sul posto, svolgendo un attento sopralluogo, nel corso del quale hanno acquisito importanti elementi di prova. Il successivo sviluppo delle indagini, anche e soprattutto grazie alle immagini riprese da alcune telecamere presenti in zona, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all’identità degli autori dei reati. La 36enne, è stata denunciata per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito.

