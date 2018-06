Lunedì 4 Giugno 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 10:43

Pietre lanciate sui passanti, caccia ai responsabili. È accaduto nella serata di ieri a Sarno, quando le persone che transitavano nella zona ai piedi del centro storico Terravecchia si sono ritrovate, loro malgrado, ad essere dei bersagli. Sassi lanciati di sotto a colpire auto e persone. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, in tanti hanno denunciato l'accaduto avendo anche delle foto. Negli scatti si vedono i massi finiti sulla strada, altri sulle auto in sosta. In alcune immagini scattate con i cellulari dai passanti si intravedono tre sagome nella zona alta della città, Terravecchia, sporgersi. Le denunce sono rimbalzate anche sulle piattaforme social e si cercano ora i responsabili di un gesto vile e grave che avrebbe potuto fare danni ben più seri.