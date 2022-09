Dal Cilento a Londra per lavoro Si sente male e va in ospedale muore poco dopo

Una tragica notizia ha colpito ieri mattina la comunità cilentana. Luigi Maiuri di 30 anni originario di Ascea è morto a Londra dove si era trasferito da una decina di anni insieme ad un fratello maggiore. Dalle prime notizie arrivate da Londra, il giovane cilentano sarebbe morto a seguito di un improvviso malore. Ieri mattina si è presentato all’ospedale perché non stava bene ma è deceduto poco dopo il suo ricovero. Probabilmente ad ucciderlo è stata un’emorragia cerebrale ma familiari ed amici sono in attesa di saperne di più. Sul posto è arrivato subito il fratello maggiore Giovanni che, come Luigi, vive a Londra da anni e un altro fratello di stanza a Berlino. Una notizia drammatica che ha sconvolto la comunità di Ascea e di Vallo della Lucania, terra d’origine della mamma di Luigi.

IL RICORDO

Un ragazzo pieno di vita e, come tanti cilentani, emigrato all’estero per realizzare i propri sogni. Luigi, per tutti Gigetto, ce l’aveva fatta. Aveva iniziato a lavorare a Londra come cameriere ma era riuscito ad affermarsi come manager, collaborando con diverse attività di ristorazione nella capitale britannica. Una vita spezzata in maniera improvvisa e drammatica. Luigi aveva sempre mantenuto intatto il legame con la sua terra d’origine. Rientrava ad Ascea ogni estate. Amava tuffarsi nel suo mare, la sua oasi di pace era località scogliera. Il forte sentimento di lutto che da ieri mattina si è diffuso in paese è dimostrato anche dalla decisione del Comune di rinviare gli eventi in programma per ieri sera. In particolare, ad Ascea Marina, era previsto il concerto di Enzo Gragnaniello. «Insieme all’amministrazione comunale - le parole del primo cittadino - partecipiamo con commozione all’immenso dolore della famiglia Maiuri».

IL DOLORE



Per Ascea è il momento del lutto. Si attende ora che la salma rientri per le esequie. Ma bisognerà attendere gli inizi della prossima settimana. Tantissimi i messaggi di cordoglio che quanti lo conoscevano hanno rivolto alla famiglia che tuttora vive ad Ascea. «La nostra comunità - uno dei tanti messaggi postati suo social - si è svegliata con una notizia tragica, la scomparsa improvvisa di Luigi, un giovane ragazzo asceoto che viveva da anni a Londra. Lascia un vuoto nelle vite di tutti quelli che lo hanno conosciuto». «Non trovo le parole per esprimere il dolore che ha colpito Ascea - si legge ancora sui social - mi sento come Luigi che, scherzosamente, dopo anni all’estero, ogni volta che ci incontrava, d’estate, e chiacchierava con noi ci chiedeva come si traducesse in italiano un’espressione british».