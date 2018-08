Venerdì 17 Agosto 2018, 19:08

Il cammino, inserito nei “Percorsi dell’anima” promossi dall’ assessorato al turismo della Regione Campania attraverso l’Ept, è dedicato al Santo patrono di Salerno: per primi, loro, hanno dato il via a questo pellegrinaggio che, ottimisticamente, potrebbe diventare un vero e proprio itinerario turistico-religioso. Il percorso non si presenta particolarmente complesso, ma è certamente riservato agli amanti della natura e alle lunghe delle passeggiate all’aria aperta. Si tratta, infatti, di un cammino di ben 140 chilometri, che unisce il Cilento ai Picentini e a Salerno: con una media di 25 chilometri al giorno e un dislivello massimo di 800 metri, l’itinerario si conclude con sei tappe, tra Casal Velino, Rutino, Capaccio, Altavilla Silentina, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino e Salerno.La prima tappa parte da Casalvelino e arriva a Rutino, passando per Omignano, Rocca Cilento e Lustra: è considerata la tratta più complicata, sia in termini di chilometri che di dislivello; da Rutino alla Madonna del Granato, attraversando Trentinara, Capaccio e la Diga dell’Alento, si percorre la seconda tappa, certamente meno impegnativa. So prosegue, poi, da Capaccio ad Altavilla, dove sorge una chiesa dedicata a San Matteo: da lì, si giunge al quarto momento del percorso, raggiungendo Olevano, lasciandosi alle spalle Campagna e Eboli. Da Olevano, si completa la quinta tappa raggiungendo San Cipriano Picentino, passando attraverso Montecorvino Rovella e Giffoni Valle Piana. Infine, attraverso San Mango Piemonte, Sordina, Rufoli e Brignano, si giunge alla fine del percorso, dunque, a Salerno.Il progetto – realizzato con il supporto della diocesi di Salerno e di Vallo della Lucania – è stato ideato dal presidente del gruppo di preghiera “I fedeli di San Matteo”, guidato da Alfonso Grieco: «Dopo tanti anni di lavoro, ci siamo riusciti. Il percorso – ricorda Grieco – deve essere, prima di tutto, un collegamento di fede. Sono orgolioso di annunciare che questo cammino è stato inserito nei cammini mondiali di fede, ed esisterà, perciò, nel mondo, un cammino di San Matteo».«È un evento che si deve svolgere nell’interiorità, perché è un percorso di fede, innanzitutto – afferma Don Michele Pecoraro, parroco della Cattedrale di Salerno – È un primo passo ufficiale, bellissimo, per allargare la spiritualità alle nostre terre, perché si interiorizzi il significato della vita, che altro non è che un cammino fino alla nostra ultima tappa: l’eternità».