Dal Liechtenstein a Teggiano in trattore per vivere le bellezze dell'Italia

In trattore dal Liechtenstein a Teggiano, per amore. Amore di coppia e anche per le proprie origini. A intraprendere il viaggio, infatti, due fidanzati, lui svizzero, originario di Teggiano, località San Marco, lei bavarese, ma originaria di Bassano del Grappa. Lorenzo Fusco e Romina Hans hanno deciso di rientrare in Italia, dopo aver vissuto, sin dalla nascita in stati del nord Europa, percorrendo il lungo tragitto dal Principato del Liechtenstein a Teggiano con un mezzo insolito e per nulla confortevole: un trattore appunto. Un Fiat 666 denominato “France’ “ che ha permesso loro di attraversare, con meravigliosa lentezza, la bellezza di 1.400 km circa. Con la coppia e il trattore, in quello che potrebbe essere una sceneggiatura da film, anche a due cani maremmani: Solo e Stella che hanno viaggiato nel carrello a rimorchio insieme a Romina, mentre Lorenzo era alla guida.



L’avventuroso viaggio, programmato su un percorso alternativo con varie soste, ha avuto inizio il 24 settembre con arrivo il 4 ottobre nel Vallo di Diano. Un viaggio neanche tanto lungo, infatti hanno impiegato 10 giorni, dopo aver attraversato il Passo del Bernina giunti sul versante orientale dell’Italia hanno proseguito per la strada statale 16 Adriatica.



“Lungo il tragitto, non sono mancati imprevisti, ma abbiamo avuto, anche, la possibilità di ammirare panorami di indicibile bellezza, tra laghi e parchi naturali, condividendoli con i nostri amici a quattro zampe”. Lorenzo e Romina, che presto convoleranno a nozze, hanno già progettato una vita semplice, libera da conformismi, dedita al lavoro nei campi a contatto con la natura, evidenziando un grande entusiasmo per la voglia di ricominciare un nuovo percorso di vita nella terra dei propri antenati.