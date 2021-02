Un giorno senz'acqua oggi in trenta Comuni tra l'area del Sele, del Tanagro, degli Alburni e del Calore salernitano. A causa dell'improvvisa rottura della condotta adduttrice dell'acquedotto Alto Sele, a Palomonte, l’Asis ha sospeso l'erogazione idrica per tutta la giornata. Gli operai sono già a lavoro per ripristinare il servizio e reimmettere acqua in rete dal tardo pomeriggio, se non ci dovessero essere imprevisti. Una nuova rottura dunque sul territorio dopo quella che ha lasciato a secco mezza provincia dieci giorni fa, ma in quella occasione è accaduto su un'altra linea, quella del Basso Sele.

