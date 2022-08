Terrazza degli innamorati e panchina dell'abbraccio: Cilento romantico

Dalla “terrazza dell’amore” di Trentinara alla “panchina dell’abbraccio” di Montecorice. Il Cilento si scopre sempre più terra di innamorati. E’ nata, infatti, sul lungomare di Agnone Cilento, frazione di Montecorice, la “panchina dell’abbraccio”. La panchina, già presente, è diventata ora una vera e propria opera d’arte grazie all’idea di Antonietta Lembo.

L’installazione, dedicata agli abbracci, riproduce il tramonto delle Ripe Rosse, uno dei punti più incantevoli del territorio montecoricese, e riporta una strofa del brano musicale “Abbracciame” di Andrea Sannino. Ad aiutare Antonietta Lembo nella realizzazione dell’opera anche Annamaria Milo, Antonio Milo, Annalisa Radano e Mimmo Cozzolino. «L’idea è nata vedendo questa panchina spoglia sul lungomare - spiega Antonietta Lembo - Poi, una notte, mi è venuta in mente questa splendida canzone che ci ha tenuto compagnia durante i periodi più del loockdown, e quindi l’idea di realizzare un tramonto del nostro territorio abbinato a questo splendido brano». L’opera è stata inaugurata proprio in occasione del Diwine Jazz Festiva, dove è stato protagonista anche Gianfranco Campagnoli, trombettista di Sannino. Proprio Sannino, tra l’altro, ha dedicato un post sui social alla nuova opera: «Questa cosa mi ha emozionato come fosse un Disco d’Oro, che Abbracciame pure ha avuto, ma non ve lo so spiegare, forse l’emozione è stata ancora più forte! Grazie ai cittadini, agli artisti che l’hanno dipinta e pensata e un augurio a tutti gli amori che da oggi nasceranno da quella panchina!».