Danni da alluvione e comportamenti omissivi la procura chiede la condanna per due ex assessori regionali

Per i danni causati dall’alluvione del 2007, a Nocera Inferiore, la Procura ha chiesto un anno di reclusione per i tre imputati: si tratta degli ex assessori regionali all’Ambiente e Protezione Civile, Ugo De Flaviis e Luigi Nocera. Oltre che per l’allora dirigente del settore Programmazione Interventi di Protezione civile sul territorio regionale, Michele Palmieri. La sentenza è prevista per il prossimo 14 luglio. La richiesta di condanna, con risarcimento, è stata fatta anche dagli avvocati difensori che rappresentano le parti civili, ben 98. Il reato per il quale si procede è inondazione e frana. Stando all’ipotesi d’accusa originaria, i tre avrebbero avuto comportamenti «omissivi» per non aver disposto e provveduto a far effettuare interventi strutturali lungo i corsi d’acqua dei torrenti Solofrana, Cavaiola e Alveo Comune Nocerino.

LE COMPETENZE

Diversa l’opinione dei legali difensori, così come degli stessi imputati, che si sono difesi nelle ultime udienze, spiegando che non vi erano competenze riguardo l’esecuzione materiale degli interventi richiesti. Ma che anzi gli interventi dovevano essere effettuati da altri enti. A chiederli, tuttavia, era stato l’ex sindaco di Nocera, Antonio Romano, con «continue e pressanti» comunicazioni. Nello specifico, segnalò con l’invio di diverse lettere la presenza di materiali ingombranti sul fondo dell’Alveo Comune Nocerino, che avevano ridotto la sezione idraulica e aumentato il rischio di fenomeni di tracimazione. Le lettere inviate alla Regione furono quattro: due nel 2003 e poi nel 2005. Il Comune segnalò, inoltre, anche l’instabilità degli argini, che in caso di piogge abbondanti avrebbe generato allagamenti ed inondazioni presso tutte le aree circostanti. Romano chiese di intervenire con «urgenza», per rendere più sicuri i costoni e i canali che costituivano il sistema di drenaggio e di intercettazione delle acque meteoriche. Tra le richieste ve n’era anche una di natura economica, quella per i finanziamenti per stabilizzare gli argini e per la pulizia della vegetazione spontanea. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007, una violenta alluvione provocò la rottura degli argini del torrente Alveo Comune Nocerino nella zona di Merighi. I danni sfiorarono quasi i sei milioni di euro, interessando abitazioni, scuole, fondi agricoli e beni di ogni tipo. Le zone maggiormente colpite furono Cicalesi, San Mauro, Villanova e la Statale 266. La rete fognaria finì ostruita e la circolazione interrotta per settimane. Molte famiglie restarono senza casa, ospitate poi nel centro di quartiere in via Loria. Nel mirino finì la gestione dell’emergenza da parte dell’assessorato regionale all’Ambiente e alla Protezione Civile, rappresentato da De Flaviis dal 19 febbraio 2003 al 27 settembre 2004, e da Luigi Nocera, poi, fino al 16 gennaio 2008. La sentenza è prevista per il prossimo 14 luglio, dinanzi al giudice monocratico.