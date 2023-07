Danza di delfini a Capo d'Orso attrae turisti e diportisti in Costiera

Spettacolo nel mare della Costiera Amalfitana al quale ieri hanno assistito decine di diportisti sulla rotta tra Salerno e Amalfi. Un branco di delfini quasi a ridosso della costa in località Capo d'Orso, poco oltre di Maiori, ha dato vita a una vera e propria danza nel mare della Divina.

Un'attrazione non solo per i più piccini. Tante infatti sono statte le imbarcazioni da diporto che hanno rallentato la loro marcia per assistere allo spettacolare movimento in acqua dei cetacei.

Almeno una decina che a pelo d'acqua hanno solcato quel tratto di mare bello e selvaggio.

Uno spettacolo a cui hanno assistito con stupore anche numerosi turisti molti dei quali a bordo di charter nollegiati per u memorabile giro lungo la Costiera. Foto e video hanno invaso il web e le piattaforme social dove l'hashtag #amalficoast risulta essere tra i più utilizzati al mondo.