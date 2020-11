Paura stamattina in via Lanzalone sotto l'abitazione del governatore Vincenzo De Luca. Una busta con dentro una oggetto sospetto ha fatto scattare l'allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia Salerno, gli artificieri e la Digos della questura. A notare la busta, i militari durante un normale servizio di controllo del territorio. Per fortuna gli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine hanno consentito di constatare che era soltanto una borsa utilizzata per l'acqua calda all'interno di una busta di plastica lasciata fuori al portone del palazzo dove risiede anche il presidente della Regione Campania.

APPROFONDIMENTI LE REAZIONI SOCIAL Italia a colori, web scatenato: «Meglio un'unica zona... IL LOCKDOWN «Epidemia di Coronavirus controllata»: ecco perché... L'EPIDEMIA «Castellammare zona rossa», il sindaco in pressing su De...

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA