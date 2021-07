De Luca inaugura il festival di Giffoni: «Chi dice no al vaccino uccide l'economia»

«Dobbiamo tornare a una vita normale, ad una economia pienamente rilanciata. Chi dice no alle mascherine e alle vaccinazioni condanna a morte l'economia e ritarda il tempo con il quale possiamo tornare a vivere da persone normali». A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della inaugurazione di #Giffoni50Plus, in programma a Giffoni Valle Piana fino al 31 luglio.

«Oggi è una giornata importante. Arriva dall'Italia un grande messaggio di speranza, di fiducia per il futuro», ha detto poi De Luca inaugurando il festival con il direttore Claudio Gubitosi. «Questo evento si celebra in un momento estremamente delicato e quindi va vissuto con grande senso di responsabilità, evitando assembramenti e rispettando le regole. Ma - ha aggiunto - è un momento importante nel quale richiamiamo le giovani generazioni a un concetto di responsabilità che non può essere mai scollegato rispetto a un concetto di libertà, in relazione al Covid ma soprattutto in relazione alla vita».

Dopo l'edizione prevalentemente on line dello scorso anno, la kermesse di Giffoni torna in presenza con tremila giovani giurati più altri duemila collegati da vari hub; da oggi al 31 luglio sono previsti incontri, conferenze, anteprime, eventi speciali e oltre 120 ospiti.