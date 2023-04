Salerno, De Luca interviene sullo Stadio Arechi:«Cafoni, fdimenticate l'investimento della Regione»

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, interviene sullo stadio Arechi. «È in corso l'elaborazione del progetto per il nuovo stadio Arechi di Salerno. Abbiamo investito risorse per rifare anche lo stadio Arechi a Salerno che è in condizioni penose. Devo dire però che nelle giornate nelle quali si è definita la convenzione tra il Comune e la società sportiva, nessuno ha avuto il buon gusto e il garbo di ricordare che c'è un investimento di 35 milioni di euro della Regione per rifare lo stadio. Ogni tanto vi sono atti di cafoneria che è bene sottolineare». . «Se qualcuno ricorda che c'è qualcun altro che sta finanziando il rifacimento totale dello stadio non sarebbe male, è solamente un atto di buona educazione», ha aggiunto De Luca.