De Luca: pronto il bando da 18 milioni per la galleria tra Minori e Maiori

«È stato pubblicato da Anas, ma con un finanziamento regionale di 18 milioni di euro, il bando di gara per fare tra Minori e Maiori in costiera amalfitana una galleria non molto lunga che serve a fluidificare il traffico in costiera». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

«La nuova galleria consente - ha detto - anche di pedonalizzare il tratto del lungomare tra Minori e Maiori e valorizzare quel tratto di costiera amalfitana. Alla fine saremo costretti ad aggiungere altri 4 milioni di euro per l'aumento dei costi del materiale edile. Ma lo faremo perché questo fa parte del programma per risolvere i problemi di mobilità della costiera amalfitana». La galleria sarà realizzata sulla strada statale 163 Amalfitana in località Mezza Capo.