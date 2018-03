Mercoledì 28 Marzo 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 14:46

«Caro sindaco, ti ringrazio per la richiesta che mi hai rivolto, e per l'attestazione di stima e di fiducia nei miei confronti. Tuttavia, ritengo che in questo momento non ci siano le condizioni per poter accogliere la tua sollecitazione». Così Roberto De Luca, secondogenito del governatore ed ex assessore al Bilancio del Comune di Salerno, risponde al sindaco Vincenzo Napoli, che gli aveva chiesto di rientrare in giunta. De Luca jr si era dimesso a febbraio, dopo essere stato indagato nell'ambito della videoinchiesta di Fanpage su presunti casi di mazzette nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania.«Per ragioni di correttezza istituzionale, di rigore e di stile, non intendo esporre in nessun modo l'amministrazione comunale a eventuali strumentalizzazioni - continua De Luca - Intendo rispondere con fermezza e da uomo libero ai violenti attacchi subiti nelle scorse settimane, nella consapevolezza di avere svolto con rigore e con totale dedizione il mio lavoro istituzionale. La difesa della nostra dignità e serietà, la tutela delle istituzioni sono più importanti di tutto, anche dei percorsi personali. Ti auguro buon lavoro».«Ringrazio Roberto, e gli riconfermo, anche in questa occasione, la solidarietà, l’apprezzamento per il lavoro svolto per Salerno, per la serietà, lo stile e l’efficacia del suo impegno», sottolinea il sindaco Napoli.