Salerno, «sceriffata» di De Luca: «spegne» la musica di un evento a piazza della Concordia

Musica troppo alta in piazza della Concordia a Salerno per un evento e il governatore, Vincenzo De Luca torna ad essere «sceriffo» per un giorno. Ieri, in pieno centro cittadino era in corso «Honda Live 2023» tra appassionati e curiosi delle due ruote. La quattro giorni di manifestazione non è passata inosservata all’ex sindaco di Salerno che, passato di lì in auto in compagnia di un dirigente del Comune, ha ammonito gli organizzatori per il troppo chiasso in orario di punta con una sfuriata che ha richiamato l’attenzione dei presenti.

È stato lo stesso De Luca a far partire la chiamata alla polizia municipale che accorsa e intervenuta celermente sul posto ha preso visione delle autorizzazioni concesse per l’evento. Tutto in regola, comprese quelle per la musica che poi è stata messa in “standby” per il prosieguo. A condannare il gesto in serata è stato il senatore di Fdi, Antonio Iannone.