Decennale della Madonna, il Vescovo Miniero accoglie i Frati Francescani

Vallo della Lucania continua a prepararsi al decennale della Madonna delle Grazie con un importante evento religioso. Presso il santuario della Madonna, il Vescovo della Diocesi Ciro Miniero ha consegnato il mandato ai frati francescani che fino al 18 marzo svolgeranno la missione biblico mariana, che si espleterà in una serie di incontri di preghiera e di riflessione. Sabato 10 marzo, alle ore 16, sarà la volta dei bambini del catechismo e alle 20:30 dei giovani nel salone parrocchiale, incontri che saranno ripetuti anche lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17 agli stessi orari. L’incontro con le coppie che si accingono a sposarsi avverrà lo stesso 10 marzo in chiesa. Venerdì 16 marzo sarà la giornata di digiuno e carità, caratterizzata da una meditazione sulla passione di Cristo alle 21. Alle 18 di domenica 18 marzo la celebrazione eucaristica conclusiva. Intanto, la peregrinatio del quadro della Madonna, dopo aver raggiunto a fine febbraio le carceri e la clinica Cobellis, giungerà all’ospedale San Luca a seguito dei festeggiamenti pasquali. Ulteriori momenti religiosi e civili arricchiranno i prossimi mesi sino alla solennità del 2 luglio, laddove a presiedere il pontificale in Piazza Vittorio Emanuele II, sarà il cardinale Beniamino Stella.