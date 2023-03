Strage di gatti a Sarno. Caccia all'avvelenatore

Gatti uccisi a Sarno, è caccia all’avvelenatore.

Da giorni nella frazione di Episcopio ed in località Foce è esplosa una vera e propria emergenza.

Sono decine i gatti ritrovati morti in strada. Numerose le segnalaIoni dei cittadini anche alle associazioni per la tutela degli animnali attive sul territorio.

In tanti chiedono immediato intervento delle forze dell’ordine per risalire al responsabile. Dai primi riscontri anche di alcuni veterinari, a quanto pare i gatti sarebbero stati avvelenati. Probabilmente il tutto con l’utilizzo di esche contaminate sistemate in posti in cui vi sono anche delle colonie. Un gestro vile che si ripete, dopo l'allarme già di qualche mese fa sempre nelle stesse zone della città