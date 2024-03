«Questa è una delle scelte infrastrutturali di cui vado più orgoglioso sinceramente». Parla dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. E lo fa ricordando che «erano decenni che parlavamo dell’aeroporto di Salerno. Finalmente è nato. Abbiamo fatto l’operazione di unificazione con Gesac. Avremo i primi voli già questa estate e ho visto che ce ne sono di importanti, verso Londra, Berlino». «Qui – evidenzia - avremo quasi 3 milioni e mezzo di viaggiatori in quattro o cinque anni. Questo cambia il destino dei territori. Dobbiamo essere pronti con servizi di qualità, con il prolungamento della metropolitana, che è un altro risultato che abbiamo ottenuto e quindi stiamo lavorando già per prolungare la metropolitana da Salerno all’aeroporto». Le parole del governatore campano, pronunciate ieri mattina a margine di un appuntamento a Salerno, arrivano a poche ore di distanza dall’incontro-dibattito, organizzato al Next di Capaccio ieri pomeriggio dalla Camera di Commercio di Salerno con l’obiettivo di raccogliere idee da operatori economici di tutti i settori interessati, associazioni datoriali, sindacati e amministratori pubblici e per preparare al meglio il territorio ai potenziali significativi flussi turistici che l’avvio dei voli porterà nella provincia salernitana.

Tra gli obiettivi dell’appuntamento di ieri pomeriggio, c’è proprio quello di «sederci insieme e dire cosa possiamo fare per dare il meglio di noi», conferma nel suo intervento il presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete, che, tra le altre cose, ribadisce l’idea di realizzare un approdo marittimo in prossimità dell’aeroporto, «dove il turista possa avere – spiega - l’opportunità di prendere un mezzo marino per raggiungere la località di destinazione». Prete guarda, poi, anche all’economia del territorio e all’aspetto commerciale perché «gli operatori economici – dice - sanno bene che comodità è avere un aeroporto vicino, sia per andare a trovare i loro clienti all’estero, sia per ricevere i propri fornitori. Quindi, si innesca tutto un meccanismo assolutamente virtuoso che non dobbiamo inceppare». Intanto, anticipa che, per la promozione dell’aeroporto salernitano, «è già nel nostro pensiero di fare una campagna pubblicitaria negli aeroporti di destinazione estera». Per il presidente della Provincia, Franco Alfieri, con l’apertura dello scalo aeroportuale, «non è che si gira pagina, si cambia libro». Come Provincia di Salerno, «siamo destinatari e gestiremo un finanziamento da 18 milioni di euro per la viabilità», rammenta Alfieri, aggiungendo che «assumeremo altre decisioni importanti, urgenti che faranno in modo che, in pochi mesi, possa cambiare totalmente la situazione della viabilità, almeno quella principale, che porta all’aeroporto, anche dal punto di vista del decoro urbano».

La presidente del Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, Anna Ferrazzano, nel suo intervento, guarda anche alle prospettive «per il nostro territorio, per il Mezzogiorno». «Non solo per la provincia di Salerno o per l’intera Campania - precisa - dobbiamo ragionare in termini di Sud, di area vasta, dobbiamo abbracciare le parti interessate di Basilicata e Calabria. La nostra è una posizione geograficamente felicissima e strategica, che non potrà fare altro che dare lustro e prestigio al nostro territorio». Luca Cascone, presidente della commissione regionale Trasporti, guarda alla data dell’11 luglio non come «punto di arrivo», bensì come «punto di partenza». «L’aeroporto, per dichiarazione di Gesac, avrà degli incrementi successivi – spiega - quindi, prima 200mila passeggeri, poi 400mila, poi 800mila fino ad arrivare ai diversi milioni che loro si aspettano nell’arco di cinque-sette anni. Questa è un’ulteriore opportunità che questa infrastruttura sta regalando al territorio perché ci darà il tempo di farci trovare pronti». Inoltre, «nei prossimi anni quello di Salerno sarà l’unico nuovo aeroporto che verrà aperto in Europa», conclude Cascone.