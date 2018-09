Degrado al cimitero di Buonabitacolo: anche una bara abbandonata tra i viali del luogo sacro

Lunedì 17 Settembre 2018, 16:18

Degrado, rifiuti, erbacce e persino una bara abbandonata lungo il viale. Queste sono le condizioni in cui si trova attualmente il cimitero comunale di Buonabitacolo” e la denuncia arriva dai “Cittadini vigili”. Diversi sono i motivi di protesta. "Gli spazi verdi risultano incolti e pieni di erbacce. In alcuni punti la vegetazione raggiunge persino i cinquanta centimetri di altezza. Critiche anche le condizioni sul fronte dei rifiuti con sacchi di fiori e residui di lavori edili lasciati accanto ai cassonetti della spazzatura e nel parcheggio all’ingresso del cimitero. Versa in condizioni critiche anche la cappella, con gli intonaci scrostati su tutte le pareti. Completano - si legge - il desolante quadro le precarie condizioni dei viali e i cumuli di calcinacci e intonaci depositati all’interno dei loculi abbandonati all’ingresso del cimitero”.Il sindaco Giancarlo Guercio si è detto “rammaricato per quanto accaduto. La 'questione Cimitero' - aggiunge Guercio, - è all’attenzione dell’amministrazione, l'abbiamo ereditata dalle passate amministrazioni".