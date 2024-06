Tra l’inciviltà e la denuncia, tra le proteste e gli appelli. I quartieri di Salerno non dormono sonni tranquilli e con l’arrivo dell’estate e la voglia di stare all’aria aperta tra i cittadini c’è chi si fa carico di cambiare le cose, laddove degrado, incuria ed abbandono fanno da padroni. Dalla villa comunale di Fratte, passando anche per la zona orientale dove pare che qualcosa si stia muovendo positivamente, fino ad arrivare ai rioni collinari nella parte più alta della città di Arechi dove i cittadini (che si riuniscono spesso in comitati e associazioni) chiedono di vivere dignitosamente e combattono le inciviltà da soli, laddove dopo numerosi e svariati appelli, si ritrovano a fare i conti con il silenzio come risposta. Ultimo in ordine di tempo è il caso della villa comunale di Fratte che da mesi versa in condizioni pessime nonostante le segnalazioni dei residenti della zona e poco meno di un mese fa quelle del consigliere comunale in quota Psi, Rino Avella. E tra panchine praticamente al limite, decisamente pericolose per tutti, con “rattoppi” fatti da pietre, residui di cartoni bruciati, cumuli di rifiuti e sporcizia, c’è un campetto - che potrebbe essere utilizzato dai ragazzi del quartiere - praticamente off limits con reti bucate e pali pericolanti.

APPROFONDIMENTI Battipaglia: rifiuti e degrado nel cantiere del centro di interscambio Salerno: Rifiuti, controlli serrati ai locali della movida e scattano le prime sanzioni Salerno, manutenzione ok: riaprono i giardini di villa Carrara

Tutto mostrato in un video postato da un cittadino sul gruppo social e di denuncia “I figli delle Chiancarelle”. Insomma, cittadini per i cittadini ma anche contro i… cittadini. Quelli incivili, chiaramente. Perché laddove chi amministra - scrive qualcuno tra i commenti - non è pienamente ed immediatamente operativo, c’è chi dovrebbe rispettare i luoghi che, se recuperati, preservati e curati potrebbero tradursi nella parola "condivisione". A denunciare pubblicamente le condizioni di degrado a Fratte è stato anche il consigliere Rino Avella, qualche settimana fa: «Un degrado imbarazzante per tutta l’amministrazione comunale. In qualità di consigliere ho raccolto le segnalazioni dei residenti - aveva scritto in una nota - verificando di persona una situazione addirittura peggiore di quanto descritto. Rammento all’assessore alle politiche sociali l’impegno assunto nel riqualificare il campetto. Purtroppo, nulla è stato fatto e, ad oggi, la struttura versa in condizione di abbandono, così come le giostrine, scomparse nel degrado generale. All’assessore all’ambiente ho segnalato che le aiuole sono sporche e con erba alta, gli alberi non sono potati e i cestini sono stati “sigillati” con i rifiuti raccolti attraverso buste improvvisate, posizionate ai pali per la pubblica illuminazione. Perché? - ha concluso Avella - Le panchine, infine, versano in un degrado inaccettabile». Da quel momento tra video e foto quasi quotidiani la protesta è diventata social. Così come la battaglia del comitato Brignano-Casa Manzo-zona Panoramica i cui membri già da mesi hanno adottato lo slogan “chi fa da sé fa per tre”. Tra furti sventati a protezione dei più anziani e appelli a Prefettura e Questura, hanno aggiunto anche le denunce per chi scambia la zona per una discarica a cielo aperto.

«Abbiamo scritto a tutti, comprese le guardie ambientali. In quest’ultima settimana, noi del comitato, abbiamo filmato e fotografato due “sversatori” e consegnato tutto il materiale alle autorità competenti - dice il presidente Massimo Ronca - Non solo dobbiamo combattere contro i tentativi di furti ma ora siamo costretti anche a monitorare le zone critiche per evitare che gli sversatori abituali arrivino nella zona di via Panoramica». Per il presidente del comitato di quartiere «con l'arrivo del caldo, la salute è a forte rischio, tra polveri di materiale di risulta e amianto lasciato da giorni a terra, in attesa che l'intervento di bonifica venga eseguito, nonostante abbiamo sollecitato più volte la messa in sicurezza pre-bonifica».

Segnalazioni che vanno avanti da tempo: «Chiediamo a gran voce l’installazione delle telecamere di videosorveglianza e l'intervento delle guardie ambientali ma il silenzio continua a farla da padrone».