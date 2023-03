Marciapiedi invasi dalle deiezioni canine, a febbraio il Comune di Salerno ha speso 10mila euro per ripulirli

Ci sono costate circa 10mila euro in un mese le deiezioni canine non raccolte dai padroni. Abbandonate sui marciapiedi della città costringono il Comune a un servizio di rimozione straordinaria attraverso aspirazione affidata a Salerno Pulita. Il lascito delle scorrazzate degli amici a quattro zampe sulle strade e i viali del capoluogo hanno richiesto, nel solo mese di febbraio di quest’anno, una spesa di oltre 9mila euro per una spesa giornaliera pari a 335 euro. Lo si apprende dall’ultima determina di pagamento liquidata dall’amministrazione comunale per interventi di pulizia rapida effettuati sul territorio cittadino da Salerno Pulita. Nonostante lo sforzo di installare per la città oltre 350 cestini di raccolta per le deiezioni animali, in diversi quartieri si registra una recrudescenza del fenomeno di abbandono e imbrattamento con feci animali. Presi di mira soprattutto i marciapiedi di Torrione, dove residenti e commercianti sono sul piede di guerra. Comparsi anche cartelli «fai da te» per sensibilizzare i padroni degli animali.

«Siamo esasperati»: denunciano i commercianti di via Abella Salernitana e via Robertelli, dove, anche ieri mattina, i marciapiedi erano inguardabili e impraticabili. E a farne le spese sono i commercianti. «Sono esasperata - denuncia la signora Immacolata Antonelli, proprietaria di una nota cartoleria su via Abella Salernitana - Da giorni i marciapiedi sono una indecenza, sono costretta ogni mattina a pulirli riversando secchiate di acqua e sapone per eliminare la presenza delle deiezioni e il cattivo odore». Anche Immacolata è proprietaria di due cagnolini barboncini, una vera amante degli animali. «Ma io ho educato i miei cani a non imbrattare le strade e i marciapiedi - denuncia la negoziante - non è colpa dei cani se ci troviamo a fare i conti con questo deturpamento dei marciapiedi. Penso al fatto che la strada è percorsa ogni giorno da bambini che vanno alla vicina scuola Monsignor Pirone, due giorni fa un bambino ha rischiato di cadere per evitare di sporcarsi le scarpe». I negozianti chiedono più controlli e multe. «L’immagine del quartiere è sfregiata da questi abbandoni sconsiderati - denuncia Paolo Borza, un altro commerciante di via Abella Salernitana - ogni mattina è una gimcana per non finire con le scarpe nelle deiezioni». Anche il signor Antonio Doti, residente in zona, alza la voce. «Anche io ho una cagnolina ma ci armiamo di paletta e bustine quando la portiamo a spasso, è un dovere civico prima ancora di decoro e rispetto per la comunità: chiediamo che la polizia locale venga qui al più presto a fare verbali», dice.

La presenza fuori controllo di deiezioni animali - frutto della inciviltà di qualche proprietario poco avvezzo alle regole del vivere civile - ha richiesto fino ad oggi al Comune un intervento massiccio di pulizia di diverse strade della zona orientale e del centro del capoluogo avvenuto a febbraio. La spesa complessiva degli interventi di aspirazione delle deiezioni abbandonate ammonta a 9.385 euro. Il buon costume e l’educazione dei padroni in regola viene vanificato da chi il senso civico non ce l’ha. Vedere per credere. Ci sono strade completamente in balia delle deiezioni canine. Si registrano distese maleodoranti il più delle volte vicino ai negozi e agli ingressi dei palazzi. Accade a via Guercio, a via Volontari della Libertà, ma anche a via XX Settembre. E nei quartiere impazza la crociata dei commercianti. Messaggi e cartelli fai da te compaiono quotidianamente nella zona orientale e in centro. A via Abella Salernitana, a Torrione, il mancato raccoglimento delle deiezioni canine spinge solitamente i commercianti a versare in strada disinfettanti per rendere meno maleodoranti gli ingressi ai negozi.