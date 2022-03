Deiezioni canine in strada, a Nocera fioccano le multe

Agenti di polizia municipale in borghese per beccare e multare i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Succede a Nocera Superiore dove il comandante della polizia municipale, Paolo Prudente, ha scandagliato per le strade della città i suoi uomini a caccia degli “incivili”.

Negli ultimi due giorni sono stati fermate una decina di persone, quattro le sanzioni da 200 euro l’una comminate. I controlli sono stati effettuati lungo via Russo, via Pecorari, via Monte del Vesuvio, via Petrone ed altre strade cittadine.

«Malgrado la buona educazione di molti, c’è una risicata minoranza che continua a non attenersi all’ordinanza – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – anche se, come abbiamo sottolineato più volte, raccogliere le deiezioni in strada è un gesto di buon senso civico prim’ancora che un obbligo disciplinato dalla norma. Tra l’altro abbiamo installato in diversi punti della città circa 90 contenitori stradali per la raccolta delle deiezioni. Lasciare le strade sporche è una mancanza di rispetto verso la comunità e verso le tante famiglie che ogni giorno passeggiano con i propri bambini. Non basta avere il kit per raccogliere le deiezioni attaccato al polso, bisogna usarlo».