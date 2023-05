Una delegazione campana in visita al Parlamento Europeo, Adinolfi: «Avviciniamo il territorio alle istituzioni comunitarie»

Visita a Bruxelles, presso una delle sedi del Parlamento Europeo, per una delegazione di cittadini campani. L’eurodeputata salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, ha guidato i partecipanti alla scoperta della sede ufficiale dell’Unione Europea. È stata una bella occasione per conoscere da vicino le istituzioni comunitarie, i vari organismi ed il loro funzionamento. La visita è iniziata con un tour all’interno del Parlamentarium, che ha consentito di immergersi nel cuore del Parlamento europeo, illustrando il percorso storico dell'integrazione europea, le modalità di lavoro dell'Istituzione e la maniera in cui gli eurodeputati stanno affrontando le sfide attuali. Infine, visita all’emiciclo dove si riuniscono in Plenaria i 705 deputati dei 27 Stati Membri. La visita si è conclusa con una bella foto di gruppo e un momento di convivialità.

«Sono momenti belli che ci consentono di avvicinare i territori alle istituzioni comunitarie - sottolinea l’eurodeputata Isabella Adinolfi - Si aprono praticamente le porte dell’Europa per raccontare come funziona il Parlamento, quali sono gli organismi e cosa fanno. Ed è ancora più bello vedere tra i partecipanti i volti di tanti giovani interessati che vogliono conoscere più da vicino le istituzioni comunitarie a conferma di un interscambio che ormai avviene da tempo anche attraverso progetti come l’Erasmus che oggi tra l’altro interessa anche i lavoratori e non solo gli studenti».