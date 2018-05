Venerdì 4 Maggio 2018, 06:31 - Ultimo aggiornamento: 3 Maggio, 23:32

SAPRI - È chiuso nel carcere di Potenza Gabriele Milito, il 75enne che ha ucciso con un colpo di pistola la moglie Antonietta Ciancio di 68 anni. L’uomo è accusato di omicidio volontario. Alle 16 di oggi sarà presso il Tribunale di Lagonegro per l’interrogatorio di garanzia. Il gip dovrà decidere se convalidare o meno l’arresto disposto dalla Procura mercoledì sera dopo l’esito delle prime indagini sulla morte della donna.La salma resta sotto sequestro nella cella frigorifera della sala mortuaria dell’ospedale di Sapri dove lunedì mattina alle 10 sarà eseguita l’autopsia. L’esame autoptico dovrà servire a stabilire, tra le altre cose, l’ora e il giorno del decesso e la distanza dalla quale è stato fatto partire il proiettile omicida. Dagli elementi a disposizione degli inquirenti sembrerebbe che l’omicidio sia avvenuto tra sabato e lunedì. Il cadavere è stato rinvenuto nell’abitazione della coppia intorno alle 16 di mercoledì.Sembrerebbe che Antonietta negli ultimi tempi si lamentasse delle condizioni di salute del marito, tanto da averlo invitato più volte a sottoporsi a cure mediche. Pare che l’uomo stesse attraversando un periodo di depressione. Nella pistola omicida i Carabinieri hanno trovato un altro colpo in canna. In totale dunque c’erano due proiettili. Si potrebbe ipotizzare che l’uomo avesse deciso di usarne uno per uccidere la moglie e l’altro per togliersi la vita e che dopo aver sparato alla compagna non ha trovato il coraggio di andare avanti nel suo piano omicida.