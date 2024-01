Delmastro a Salerno, visita nel carcere di Fuorni: «Pozzolo? Se non ci sono non posso vedere»

«Ho trovato una Polizia Penitenziaria come sempre consapevole dell'importanza del proprio ruolo, in un contesto di sovraffollamento carcerario che con la carenza di organico diventa esplosivo. Ma ho raccontato loro che ci sono segnali di luce in fondo al tunnel: in un anno solare abbiamo trovato le risorse per più di cinquemila nuovi allievi di agenti di polizia penitenza proprio per andare incontro alla lamentata ma fondata critica in ordine alla carenza di organico. Ho anche spiegato le dotazioni che abbiamo comprato. Stiamo rimettendo la barra al centro della sicurezza nella convinzione che il trattamento è un segmento della sicurezza e non è vero il contrario. Stiamo cambiando lentamente la storia della Polizia Penitenziaria». A dirlo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, che oggi ha incontrato gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale «Antonio Caputo».

Così ai giornalisti sul caso Pozzolo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, dopo una visita nel carcere di Salerno.