Sabato 21 Luglio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 20 Luglio, 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI - Si sottopone ad un intervento chirurgico per l’applicazione di una protesi dentaria fissa ma gli viene reciso il nervo, con conseguente paralisi di una parte della bocca e della mandibola. Scatta la richiesta di risarcimento danni allo studio dentistico da parte del malcapitato paziente, costretto ad affidarsi nelle mani di un altro dentista per riacquistare la funzionalità della bocca. I fatti risalgono a ben due anni fa ma solo a dicembre scorso lo studio dentistico di Angri, uno dei più noti e frequentati, si è visto recapitare la messa in mora, firmata dall’avvocato Lorena Coppola, legale del paziente, un professionista di circa 70 anni, per la richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalla presunta negligenza ed imperizia del dentista che ha eseguito l’intervento.