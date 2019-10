NOCERA INFERIORE. Aveva accusato il suo ex avvocato di aver tenuto un comportamento scorretto e non professionale, ma davanti al giudice ci finisce lei, con l'accusa di diffamazione aggravata. L'imputata è una donna di 35 anni, che tempo fa aveva presentato un esposto all'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, lamentando il comportamento del suo legale, sottolineando la presunta violazione della deontologia professionale durante la gestione di un procedimento che riguardava appunto la 35enne. «Non solo non ho sentito tutelati i miei diritti - spiegava la denuncia - nè quelli di mio figlio di pochi mesi, ma ho riscontrato comportamenti contrari ai doveri di decoro e lealtà, lesivi dei precetti di buona fede e correttezza». L'avvocato in questione fu anche accusato di aver violato la privacy, per non aver segnalato la presenza di una telecamera di sicurezza posta all'ingresso del suo studio. Nell'esposto la donna spiegò che il legale aveva dichiarato «il falso in presenza di un testimone». Ora, la cliente che aveva presentato la deunncia è stata citata a giudizio e dovrà difendersi in un processo. Il sostituto procuratore ha firmato un decreto che dispone infatti il processo, con il dibattimento che partirà il prossimo sei aprile dinanzi al giudice monocratico. Secondo quelle che sono le accuse, la donna avrebbe diffamato il suo ex avvocato, riferendo circostanze false sul suo operato professionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA