Resta vittima di frode informatica e con i suoi soldi comprano la pizza negli Stati Uniti. Questo quanto denunciato da un uomo di Nocera Inferiore ai carabinieri, che stanno indagando su di una potenziale frode informatica, di cui sarebbe rimasto vittima l'uomo. Quest'ultimo ha raccontato di aver notato una serie di operazioni online fatte con la sua carta postepay, cinque per la precisione, tra le quali anche diversi acquisti presso una nota catena di ristoranti e pizzeria nel Sud degli Stati Uniti. L'uomo ha fornito tutti gli elementi a riscontro di quanto ha raccontato, con gli orari e gli importi registrati attraverso il suo conto. Le commissioni andavano da pochi centesimi ai 100 euro. Il denunciante ha ovviamente disconosciuto le operazioni, sporgendo querela nei riguardi dei responsabili, chiedendone l'identificazione, dopo aver provveduto a bloccare la propria carta. Starà ora alla Procura indagare sull'accaduto, certamente non nuovo, in considerazione dell'aumento di truffe attraverso internet, dove ignoti riescono a prelevare denaro da carte e conti correnti.

Tra la denunce raccolte dai militari, infatti, vi è anche il caso di una donna che ha segnalato di aver ricevuto comunicazione dell'acquisto di un telefono cellulare, da un sito specializzato in vendite di ogni tipo, senza che la stessa avesse realmente effettuato alcun acquisto. Anche qui, un uso improprio di dati della vittima, sarebbe stato fatto da ignoti, spingendo la stessa a denunciare l'accaduto e a bloccare la sua prepagata. Il numero dei casi segnalati alle forze di polizia e connesso alle truffe online resta sempre lo stesso, ma in numero maggiore, nell'ultimo periodo: dal phishing all’utilizzo di Trojan, quei file che, sotto mentite spoglie, fanno razzia di dati nel computer di chi li scarica. Nel 2020 i numeri dei reati tradizionali erano crollati, a differenza di quelli informatici, complice anche la pandemia e il lockdown imposto alle persone per svariati mesi.

