Ultimo aggiornamento: 06:25

Aveva denunciato un’estorsione subita, si ritrova il negozio incendiato. Inquietante episodio criminale verificatosi pochi giorni fa all’attività, storico punto vendita di elettrodomestici di via Verdi a Pagani , a pochi passi dall’ex complesso industriale Cirio e da piazza Cappella. L’attività commerciale pochi giorni fa è stata letteralmente ridotta in cenere a seguito di un attentato incendiario. Un uomo incappucciato, ripreso da alcune telecamere installate nella zona, avrebbe sversato una tanica di benzina sull’entrata dell’attività e poi dato fuoco al combustibile.. L’incendio sarebbe divampato verso le 4 di notte, con l’intero quartiere svegliato dalle sirene dei vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti per limitare i danni procurati dalle fiamme.Un episodio inquietante che dimostra quanto sia tornato teso il clima in città. Il lavoro dei carabinieri della tenenza di Pagani, impegnati in queste ora a ricostruire dinamica e modalità di esecuzione dell’attentato incendiario per dare un nome ai responsabili, poggia su alcune immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza. Per gli inquirenti, l’ipotesi è quella del racket , con un avvertimento violento che richiama modalità intimidatorie connesse al «sistema» del centro storico paganese. Non è esclusa l’ipotesi di una vendetta a scoppio ritardato. Il titolare dell’esercizio commerciale, infatti, aveva denunciato nel 2011 il tentativo di estorsione subito da alcuni appartenenti al clan Fezza-Petrosino D’Auria.