Sabato 6 Gennaio 2018, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 13:10

Denunciato a piede libero dai carabinieri il padre del bimbo di 15 mesi che ha ingerito un piccolo pezzo di hashish ed è ricoverato nel reparto di rianimazione pedriatica dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino. Le condizioni del bambino che non è in pericolo di vita sono in miglioramento.