Denzel Washington, un gelato ad Amalfi: ciak a Capo d'Orso sulla statale 163

Cosa c'è di meglio di un gelato dopo un'intensa giornata di lavoro? Lo sa bene Denzel Washington che ieri sera, prima di raggiungere il suo ben retiro alle porte di Amalfi, si è fermato alla pasticceria Savoia per godersi qualche momento di relax gustando un cono con crema all'amarena,

Di rientro dal set allestito in esterna a Capo d'Orso, sulla statale 163, dove sono state girate alcune scene al tramonto del film The Equalizer 3, il sequel dell’action movie da Sony Pictures per la regia di Antoine Fuqua, in lavorazione da lunedì ad Atrani, l'attore premio Oscar ha chiesto al driver che lo accompagnava alla villa dove sta soggiornando di fermarsi al centro di Amalfi.

E accompagnato da un suo stretto collaboratore ha fatto la sua apprizione a sorpresa nella pasticceria all'imbocco di piazza Duomo dove tra sorrisi, e selfie qualche battuto si è lasciato tentare da una delle algide produzioni artigianali. A servirgli il gelato su una croccante cialda è stato MIchele Guida con il quale Denzel Washington ha scambiato qualche battuta prima di rimettersi in auto e fare rientro nella dimora alle porte di Amalfi.

L'attore statunitense, considerato uno dei più affezionati amici della Costiera Amalfitana complice la sua storica amicizia con la famiglia Russo di Positano, non solo è entrato in confidenza con la popolazione residente sentendosi quasi uno di loro, ma si è calato a pieno nella realtà della Costiera facendo propri anche usi e tradizioni degli abitanti del posto. Come quello appunto di gustare un gelato al termine di una intensa giornata di lavoro.

Come quella di ieri a Capo d'Orso dove l'attore ha girato diverse scene in esterna a bordo di una vettura. Blindatissimo il set dove è stato prezioso il supporto della polizia stradale di Salerno e dei volontari della Protezione Millenium di Amalfi. La circolazione stradale è stata interrotta a fasi alterne in entrambe le direzioni per consnetire le riprese. A regolare il transito a sensi di marcia alternati fino a sera sono stati gli agenti della Polstrada che hanno poi scortato il mezzo della produzione fino al porto di Maiori dove è stato allestito l'hub logistico del film The Equalizer 3.