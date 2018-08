Sabato 25 Agosto 2018, 12:35

CASTEL SAN GIORGIO - Cinquanta multe per il deposito fuori legge dei rifiuti. Dai 100 ai 500 euro, in soli 40 giorni di controllo del territorio, con tanto di telecamere mobili piazzate sulle auto della polizia municipale. L'operazione è stata coordinata dal comandante Marco Inverso, a Castel San Giorgio. L'oggetto delle verifiche sono i rifiuti indifferenziati, sversati ovunque, meno che nei luoghi previsti per la raccolta del personale. Gli agenti hanno potuto contare sul supporto di telecamere installate su auto di servizio e auto civetta, che hanno ripreso per ore, in un arco temporale di 40 giorni, i punti presi di mira da coloro che sversavano illegalmente. Tra le persone denunciate non solo residenti a Castel San Giorgio, ma anche di altri comuni confinanti. I rifiuti venivano abbandonati ai lati delle strade, formando anche piccole discariche a cielo aperto. Tra i destinatari di sanzione anche il titolare di una ditta edile.