Deposito distrutto dalle fiemme ad Eboli: ingenti danni

Un vasto incendio si è verificato ad Eboli e un deposito è stato distrutto dalle fiamme. Paura in via Cupe, alla perifieria di Eboli, dove nel pomeriggio si sono precipitate quattro squadre dei vigili del fuoco di Eboli e Giffoni Valle Piana per spegnere il rogo che si è verificato in un deposito.

I danni causati dall'incendio sono ingenti e sul posto sono giunti anche i tecnici dell'Arpac per monitorare la concentrazione delle sostanze inquinanti che si sono sprigionate nell'atmosfera mentre la struttura divorata dalle fiamme è stata transennata.