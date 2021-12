Nel deposito pesce con muffa e insetti, titolare di azienda a processo per frode

Risponde di frode in commercio e cattiva conservazione di prodotti alimentari il titolare di una società di import, originario di Nocera Inferiore, attiva nel settore dei prodotti alimentari, con sede in San Valentino Torio. Nelle vesti di legale rappresentante della ditta, la Procura lo accusa di aver detenuto «nei locali deposito prodotti alimentari ittici e salinati in cattivo stato di conservazione, con presenza di muffe, irrancidito, invaso da insetti volanti e con aggiunta di additivi chimici, prodotti non consentiti e pericolosi per la salute pubblica».

La vicenda si riferisce al novembre 2015, data dell’accertamento svolto dalle forze dell’ordine, con rilievi documentali e fotografici e avvio del procedimento penale sfociato nel processo, con dibattimento previsto per il 10 gennaio 2022.

Per la seconda accusa di frode in commercio, sempre nell’ambito della stessa inchiesta, l’imputato deteneva i prodotti alimentari con finalità di rivendita messa in commercio: questa circostanza aveva come significato - per gli inquirenti - che erano destinati all’alimentazione, con atti idonei posti in essere in modo non equivoco «a consegnare ai consumatori un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità da quanto dichiarato o pattuito, destinando alla commercializzazione prodotti ittici privi di tracciabilità».

Nel deposito a San Valentino le condizioni erano fuori dalla normativa. Il decreto di citazione diretta a giudizio è stato deciso dal sostituto procuratore titolare del fascicolo a Nocer Inferiore. Il giudizio si avvierà davanti al tribunale monocratico.